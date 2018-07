Pallapugno, ecco le squadre che accedono ai play-off della Serie A Trofeo Araldica

Liguria. Ecco le squadre che accedono ai play-off della Serie A Trofeo Araldica e le semifinaliste di Coppa Italia di pallapugno:

Serie A Trofeo Araldica – Ottava ritorno

Acqua S.Bernardo Merlese-Bioecoshop Bubbio 0-11 forfait

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-3

Olio Roi Imperiese-Torronalba Canalese 11-7

Araldica Pro Spigno-Tealdo Scotta Alta Langa 11-9

Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 11-4

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo, Torronalba Canalese, Araldica Pro Spigno, Tealdo Scotta Alta Langa, Araldica Castagnole Lanze e Olio Roi Imperiese ai play-off; Egea Nocciole Marchisio Cortemilia, Bioecoshop Bubbio, 958 Santero Santo Stefano Belbo e Acqua S.Bernardo Merlese ai play-out: questo il verdetto arrivato con un giornata d’anticipo sulla chiusura della regular-season del campionato di Serie A Trofeo Araldica.

Nell’ottava giornata di ritorno, la penultima della prima fase, l’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo di Federico Raviola resta al comando della classifica nonostante la sconfitta per 11-4 in casa dell’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto, che aggancia al quarto posto la Tealdo Scotta Alta Langa. Secondo posto per la Torronalba Canalese di Bruno Campagno, tornata sconfitta da Dolcedo per 11-7, con la Olio Roi Imperiese di Daniel Giordano che conquista l’ultimo posto dei play-off. Sicura del terzo posto, invece, l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, che batte 11-9 la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto.

Nella zona bassa della classifica, vittoria per l’Egea Nocciole Marchisio Cortemilia di Enrico Parussa: 11-3 con la 958 Santero Santo Stefano Belbo di Davide Barroero, mentre la Bioecoshop Bubbio di Andrea Pettavino si aggiudica a tavolino (0-11) il match di Mondovì con l’Acqua S.Bernardo Merlese di Massimo Marcarino ancora infortunato e costretto al forfait.

Classifica:

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 15

Torronalba Canalese 14

Araldica Pro Spigno 12

Araldica Castagnole Lanze e Tealdo Scotta Alta Langa 10

Olio Roi Imperiese 8

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 6

Bioecoshop Bubbio 5

958 Santero Santo Stefano Belbo 3

Acqua S.Bernardo Merlese 2

COPPA ITALIA Serie A

Con la vittoria dell’Araldica Pro Spigno sulla Tealdo Scotta Alta Langa nella penultima giornata della regular-season del campionato di Serie A Trofeo Araldica, saranno proprio Araldica Pro Spigno e Araldica Castagnole Lanze le altre due squadre semifinaliste di Coppa Italia, che affronteranno Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo e Torronalba Canalese, le prime due al termine del girone di andata. Le seconde due semifinaliste, infatti, sono le migliori del girone di ritorno, escludendo ovviamente Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo e Torronalba Canalese. Gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia saranno, dunque, Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Araldica Pro Spigno e Torronalba Canalese-Araldica Castagnole Lanze.