Pallapugno, definito il calendario dei play-off e dei play-out della Serie A Trofeo Araldica

Liguria. Definito il calendario della seconda parte del campionato di Serie A Trofeo Araldica. I play-off cominceranno venerdì 20 luglio, alle 21, con Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Araldica Castagnole Lanze a Cuneo, mentre sabato 21 luglio, alle 21, si gioca a Spigno Monferrato, Araldica Pro Spigno-Olio Roi Imperiese.

Domenica 22 luglio, alle 20.30, in campo a Canale, Torronalba Canalese e Tealdo Scotta Alta Langa. I play-out inizieranno la settimana successiva: giovedì 26 luglio, alle 21, a Monastero Bormida, Bioecoshop Bubbio-958 Santero Santo Stefano Belbo; venerdì 27 luglio, alle 21, a Cortemilia, Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua S.Bernardo Merlese.

Si riparte con i punti ottenuti nella regular-season e da adesso le vittorie valgono due punti. La seconda fase del campionato terminerà a metà settembre: le prime tre dei play-off andranno direttamente in semifinale, le altre squadre dei play-off e la prima dei play-out si giocheranno gli spareggi per definire la quarta semifinalista. L’ultima classificata dei play-out retrocederà in Serie B.