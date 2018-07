Pallapugno, al via la seconda fase della Serie B

Liguria. Al via la seconda fase della Serie B di pallapugno:

Serie B Play-off – Prima giornata

Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese 11-2

Alfieri Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-4

Vini Capetta Don Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese 11-5

Vincono le prime tre in classifica nella prima giornata dei play-off di Serie B. Non si ferma la corsa dell’Alfieri Albese di Cristian Gatto che, al Mermet, piega 11-4 la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto. Ad Andora la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso supera 11-5 la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti. A San Biagio di Mondovì, l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino batte 11-2 la Morando Neivese, sempre senza Marco Fenoglio in battuta, sostituito dal centrale Loris Riella.

Serie B Play-out – Prima giornata

Virtus Langhe-ArGi Arredamenti Taggese 11-4

Martedì 24 luglio ore 21

a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Srt Progetti Ceva

Mercoledì 25 luglio ore 21

a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Speb