Taggia. Vittoria Bergamini e Simone Grinza della Riviera Triathlon 1992 mettono il sigillo al 4° Trofeo Croce Verde tenutosi ieri ad Arma di Taggia. I due forti atleti chiudono le rispettive gare con le vittorie della classifica assoluta femminile e della classifica assoluta maschile. La prova si è disputata sulla distanza di 400 mt di nuoto e 3 km di corsa da ripetersi 2 volte.

Molto bene i giovani Vittorio Russo e Leonardo Carli che, invece, hanno chiuso al 2° posto assoluto la classifica dedicata alle staffette.

Bravi anche gli altri atleti della Riviera Triathlon 1992. Un plauso particolare ad Alessio Bianchi che è rientrato dopo lunga convalescenza a seguito di una brutta forma di Mononucleosi e a Giacomo Ramella, classe 1939, tra i soci fondatori del sodalizio matuziano. Alla gara individuale hanno, inoltre, preso parte Gaetano Trimarchi, Monica Fierile e Alessia Mornico. Mentre alla gara a staffetta hanno partecipato: Irene Genari in coppia con coach Maurizio De Benedetti; Barbara Bonfante in coppia con Corrado Bado e Paolo Vassallo in coppia con Sergio Carli.