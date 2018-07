Pontedassio. Decisamente soddisfatta la Rusty Bike Team Icer Costruzioni per l’ottima riuscita della gara di casa, disputata ai Monti frazione di Pontedassio. Nella verde collina sopra la località della provincia di Imperia, il

comitato organizzatore ha allestito uno splendido percorso, piaciuto ai concorrenti che hanno aderito.

“Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita della manifestazione ed ai nostri sponsor

che ci permettono anche di allestire queste belle manifestazione. Ovviamente un grazie alle società presenti al

nostro evento”. All’unisono il direttivo del Rusty Bike Team Icer Costruzioni si è espresso, a fine gara, con

toni positivi.

“Veniamo alle prove dei nostri atleti nella gara valida come prova del Challenge Giovanissimi (7/12 anni).

Nei G2 (8 anni) altro successo, e gradino più alto del podio per la nostra Elisabetta Ricciardi. Settimo posto

per il suo compagno di squadra Cristian Rainisio.

Nei G3 ottimo secondo posto per lo scatenato Luca Fordano. Gara perfetta. Nel G5 (11 anni) si esprime su

buoni livelli Matteo Belgrano che chiude al sesto posto. Bella gara anche per Samuele Rainisio ottavo, che

precede di due posizioni, Santiago Moretto.

Nell’ultima gara della giornata, quella dei G6 (12 anni) sul pezzo anche Christian Alassio che chiude sesto.

Bravi anche Federico Massa e Simone Ranise Purtroppo costretto al ritiro Mattia Bandera. Una nota di merito

per Tiziano new entry della Rusty alla sua prima gara” – fa sapere il sodalizio.