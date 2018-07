Ventimiglia. Sono stati straordinari Giacomo Cassini e Lorenzo Gugole dell’Archery Club

Ventimiglia, che hanno ottenuto degli ottimi risultati alla gara notturna svoltasi sabato 7 luglio, organizzata dalla compagnia arcieri di Antibes “Francia”.

Gli arcieri dovevano essere più numerosi ma le vacanze hanno dimezzato i partecipanti. Ecco i risultati:

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

1° Giacomo Cassini

Arco Olimpico Allievi Maschile:

3° Lorenzo Gugole

Sono stati gli unici italiani a partecipare alla gara. Sono stati accolti dagli arcieri francesi con molto calore e simpatia.

Partecipando ad una gara dove l’obiettivo “il giallo” può non essere così visibile come di giorno, hanno imparato molti insegnamenti utili anche nella vita quotidiana: superare l’ansia da prestazione, dare il meglio di sé quando si è sotto pressione, impegnarsi per ottenere un risultato. Questo hanno fatto Giacomo Cassini e Lorenzo Gugole.

Gli istruttori Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi applaudono a questo risultato insieme a tutti gli arcieri dell’Archery Club Ventimiglia. Tutti gli arcieri liguri sono proiettati verso il prossimo fine settimana per la Coppa delle Regioni italiana a Savona.