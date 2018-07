Taggia. Bellissima serata agonistica ad Acqui Terme nel circuito serale “Trofeo Acqui Terme“ da parte dei ragazzi della Ciclistica Armataggia impegnati in tutte le categorie e autori di ottime prestazioni dimostrando sempre più l’ottimo stato di forma.

Per la categoria Giovanissimi terzo posto di Orengo Edoardo, secondo posto per Matteo Di Noia, quarto posto per Joann Rolando. Per la categoria Esordienti ottima vittoria da parte di uno strepitoso Gabriele Defabrittis che ha letteralmente dominato dal primo all’ultimo giro la corsa. Ottimo anche il quinto posto ottenuto da Massimo Nolli sempre a ridosso della testa della corsa, sesto posto negli allievi per Nikolas Calipa in una gara velocissima.