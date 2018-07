Imperia. Ottima e solida prova di Vittoria Bergamini e Simone Grinza del Riviera Triathlon 1992 al Triathlon Sprint Gold di Alpago. I due atleti del sodalizio ligure sono arrivati rispettivamente al 3° e 11° posto assoluto in una gara combattuta da entrambi fino alla fine.

Vittoria Bergamini ha imposto il proprio ritmo nella frazione natatoria uscendo nel gruppo delle prime con le quotata Spimi e Crestani. La Spimi ha, poi, fatto valere le proprie doti ciclistiche prendendo le redini della gara e distaccando le dirette inseguitrici di oltre 1′ al termine della seconda frazione. Le dirette inseguitrici erano, appunto, Crestani e Bergamini. La crestani inizia la frazione podistica con l’intento di recuperare sulla Spimi; Bergamini non al 100% cerca di limitare i danni. Al traguardo risulta vittoriosa Sharon Spimi del TTR con il tempo di 1h02’58, seconda Francesca Crestani con il tempo di 1h03’49”, terza la nostra Vittoria Bergamini in 1h06’22”.

Simone Grinza riesce a tenere il gruppo dei migliori nella prima frazione, quella natatoria. Successivamente si scatena nella frazione ciclistica durante la quale, insieme a Rinaldi e Bettazzo, riesce a fare il vuoto e distaccare gente del calibro di Lazzaretto, Sosniok e Casadei. Frazione podistica, invece, corsa in difesa in quanto da poco ripreso da un infortunio. La gara è stata vinta da Mirko Lazzaretto in 54’02”. 11° il nostro Simone Grinza con il tempo di 57’46”, 2° nella categoria S2.

Grande soddisfazione da parte di coach Maurizio De Benedetti che, oltre ad allenare Bergamini, Grinza e Polizzi, svolge un importante lavoro volto a far crescere nuovi talenti. Un nutrito gruppo di ragazzi si allena presso la Piscina Comunale di Imperia grazie all’ottima collaborazione con la Rari Nantes.