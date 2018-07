Ospedaletti ospita la seconda selezione ligure di Miss Grand Prix

Ospedaletti. La Città delle Rose è pronta per ospitare la seconda selezione ligure del concorso femminile nazionale Miss Grand Prix ideato da Claudio Marastoni Communication. L’evento, che vedrà “sfidarsi” bellezze di età compresa tra i 14 e i 32 anni, si svolgerà domenica 22 luglio presso lo stabilimento balneare Byblos Beach.

Le ragazze sfileranno davanti a una giuria di esperti quali: Flavio Parrini (ex sindaco di Ospedaletti), Mara Borri (vicesegretario del comune di Ospedaletti), Marco Vallarino (La Stampa), Jessica Liverini (sponsor centro estetico di Ospedaletti), Imeriana Foti (ex modella), Davide Fusco(rappresentante della sicurezza).

Gli sponsor della sfilata, tutti cittadini, sono: Le fate della bellezza, Badoù Sartoria Riparazioni, bar Non Solo Caffè, tipografia Sant’Erasmo, pasticceria San Giovanni, bar Alba, oreficeria – orologeria – argenteria Bottillo.

La sfilata prenderà il via alle 22, mentre per chi vorrà anticiparsi e mangiare un boccone, alle 20.30 ci si potrà prenotare per una grigliata.

Info per grigliata: 3926367256 (Peo)

Info per concorso: 3456982568 (Eliana)