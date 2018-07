Ospedaletti, il lido Cala PaRa Mari diventa dog-friendly

Ospedaletti. Cala PaRa Mari diventa dog-friendly. Da quest’anno anche gli amici a quattro zampe potranno frequentare il lido libero attrezzato sul lungomare Cristoforo Colombo.

Per loro, una zona riservata in cui potranno giocare, stare sotto l’ombrellone e correre fra le onde. L’area è dotata di pompetta per rinfrescarsi e sciacquarsi dopo il bagno ed è aperta ai cani di qualunque taglia. Naturalmente occorre rispettare alcune regole, proprio come quando si va al parco.

E per i loro padroni, l’accesso a Cala PaRa Mari è libero ma è possibile noleggiare lettini, sdraio, ombrelloni e canoe per vivere una giornata di sole indimenticabile in compagnia dei due gestori, Paola e Raffaele. Attivo un servizio di tavola fredda dove deliziarsi con gustosi panini e insalate leggere.