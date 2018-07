Ospedaletti. Debutto spumeggiante per la nuova compagnia teatrale “Nascui pé Rie” che venerdì sera ha debuttato presso l’Anfiteatro cittadino con uno spettacolo composto da una Commedia breve “Sciaratu pe in Matrimoniu” e due Sketch “Ravieui cù Pesigu” e “Marì & Bice”, tutti rigorosamente in dialetto locale che hanno fatto divertire il numeroso pubblico intervenuto.

La Compagnia costituita da solo 5 mesi da Anna Lupi, Gisella Rodimonte, Vanna Astrego, Carla Colombi, Demetra De Nitto, Giulia Grazzini, Anna Albanese, Ilaria Cavicchia, Ornella Faraldi, Veronica Giornana, Luigi Cavicchia e Franz Verrando, con Tecnici audio Andrea e Simone, scenografa Simona Maiano e trucco del L’angolo di Betta, è composta da alcuni attori amatoriali “navigati” e di un folto gruppo di debuttanti.

Dopo il soddisfacente debutto sul palcoscenico “Spiaretino” la compagnia inizierà una tournee

estiva nel ponente ligure.