Ospedaletti Calcio, è Matteo Frenna il nuovo primo portiere

Ospedaletti. Cresciuto nelle giovanili del Ventimiglia e con un passato recente al Bordighera in prima categoria, Matteo Frenna, classe ’91, è ufficialmente il nuovo primo portiere dell’Ospedaletti Calcio.

Ne da notizia a nome della società Orange il direttore sportivo Roberto Borgese, il quale ha chiuso la trattativa nelle ultime ore.

Esordio in prima squadra nel Ventimiglia a 15 anni, Frenna è stato tra i pali del Bordighera negli ultimi 6. Conosce bene il nuovo mister Alan Carlet, con il quale ha avuto modo di giocare ed allenarsi.

“Mi fa piacere essere stato chiamato da una società come l’Ospedaletti, perché vuol dire che in questi anni sono riuscito a dimostrare qualcosa” – commenta a caldo Frenna. “Per me può essere un’importante opportunità di rilancio anche in categorie superiori. Ero davanti ad un bivio: da una parte il divertimento puro e dall’altra il calcio giocato sul serio. Ho scelto per la seconda”.

“Ringrazio il mister e il ds Borgese per avermi pensato”.

Come anticipato ieri, nel ruolo di secondo portiere è stato confermato Bryan Cedeno.