Ospedaletti. Altro colpo di mercato in casa Orange. Elia Ambesi, classe ’91, è l’ultimo acquisto del direttore sportivo Roberto Borgese.

Cresciuto nelle giovanili dell’ex Intemelia, a 16 anni esordisce in prima squadra.

Si trasferisce poi ad Imperia, società nella quale vince da giovane il campionato di Promozione.

Torna al Ventimiglia per un periodo di 6 anni, raggiungendo l’Eccellenza con la maglia granata.

Un breve periodo al Bordighera – proprie insieme al nuovo mister Alan Carlet – precede il passaggio al Taggia.

Il buon avvio di stagione, 10 presenze e due gol segnati, viene interrotto da un infortunio alla spalla, dal quale il giocatore si è prontamente ripreso. La sua preparazione atletica in previsione della stagione all’Ospedaletti è già in fase avanzata.

Il commento di Elia Ambesi: “A prescindere dal fatto che mi fa piacere far parte nuovamente di una squadra con Carlet, sono davvero felice di approdare in una società di punta come l’Ospedaletti”.

“Avevamo avuto dei contatti già l’anno scorso che adesso si sono concretizzati. Il direttivo Orange è noto per la loro serietà e c’è un bel gruppo. Elementi necessari per raggiungere l’obiettivo che mi sono prefissato di vincere”.