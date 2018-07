Ospedaletti. Addio al campetto di Pian d’Asché.

Vandalizzato in ogni maniera negli ultimi anni della sua storia, il sintetico sede di innumerevoli partite di calcetto a cinque, è stato, nei giorni scorsi, completamente raso al suolo.

Obiettivo: recuperare strisce bianche in previsione del picco delle presenze estive. Infatti, oltre al ‘terreno di gioco’, sono stati rimossi i giochi, i canestri e all’altro campetto da beach volley che erano presenti.

A loro posto arriva un parcheggio – si stima di circa 50 posti auto – per la sosta gratuita. Ufficiosamente già aperto, la polizia municipale provvederà in settimana a completare l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Onde evitare l’occupazione dei posti auto ‘sine die’, il Comune pensa di applicare una regolamentazione a disco orario con rotazione ogni 2/3 ore.

“Abbiamo indicato agli uffici di procedere in fretta”, spiega il vicesindaco Marco Roverio. “Ci tengo a precisare che la destinazione della zona non cambia: il verde pubblico e i giochi per i bambini torneranno quando sarà ultimato il progetto della nuova sede comunale. Opera che la prossima Amministrazione è chiamata a portare avanti”.