“Ospedaletti a tavola”, all’Auditorium cooking show con lo stellato Eynard e gli chef attori Luotto e Vito

Ospedaletti. La città degli aranci vetrina del territorio, della cucina e della produzione enogastronomica tipica nell’esaltazione della triade cibo-cultura-turismo: il 26 luglio, il 23 agosto e il 6 settembre CNA Imperia porta all’Auditorium comunale “Ospedaletti a tavola”

Con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Unogas, Cantine Lunae e Associazione Ristoranti della Tavolozza, “Ospedaletti a tavola” si presenta come un racconto sotto le stelle dell’identità culinaria del Ponente Ligure, dell’incontro tra i prodotti del mare e della terra con la sapienza di chef e artigiani del cibo.

Le serate alterneranno infatti cooking show a momenti culturali, di intrattenimento e di approfondimento tematico su alcune materie prime e vini della Riviera dei Fiori. Protagonisti saranno il re del nostro golfo, il Gambero Rosso di Sanremo; i fiori eduli, alla cui coltivazione l’Unità di ricerca sanremese per la floricoltura (Crea-Fso) ha dedicato il progetto Antea; nonché l’inedita varietà della Cipolla Egiziana. Non mancheranno i vini, quindi vermentini, brut e altre produzioni locali consigliati da un esperto sommelier dell’Associazione italiana sommelier.

Ogni incontro (dalle ore 21) sarà animato da uno spettacolo culinario curato da chef di prestigio: a luglio, lo chef mattatore Andy Luotto proporrà una rivisitazione dell’antica ricetta de “Il polpo in due guazzetti”, ad agosto il due “stelle Michelin” Walter Eynard, dialogando con le chef Cinzia Chiappori e Clelia Vivaldi, preparerà un originale piatto con i fiori commestibili; mentre a settembre sarà la volta dell’attore e buongustaio Stefano Bicocchi, in arte Vito.

Tutti i piatti presentati durante gli incontri saranno riproposti il fine settimana successivo in molti ristoranti cittadini (Ristorante Acquolina; Ristorante Alexandra; Pizzeria Baixarico’ Food & Wine; Ristorante Byblos; Cactus Café ; Ristorante Come A Casa; Ristorante Da Claudio E Patrizia ; Ristorante Da Gaetano E Rosy; Ristorante Pizzeria Golfo Di Napoli; Ristorante La Bagnarola Dello Zio; Ristorante Mirage. Possibilità di ulteriori adesioni).

“ ‘Ospedaletti a tavola’ – spiega Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia – promuove lo straordinario patrimonio agroalimentare locale, vero e proprio bene culturale da conoscere e salvaguardare, il sistema produttivo di piccole imprese del settore, così significativo e vitale, l’educazione al gusto alimentare, l’affermazione del concetto di lavoro artigiano interprete di qualità, garante rispetto alla bontà e sicurezza del prodotto alimentare. Con questo spirito e con queste motivazioni CNA sostiene le aziende associate ed il settore alimentare artigiano: ‘Ospedaletti a tavola’ è una occasione festosa di incontro, confronto e divulgazione circa le infinite opportunità che sul Territorio si possono cogliere“.

“Questo – aggiunge Sonia Carolì, coordinatore CNA Agroalimentare Liguria – caratterizzato da una particolare conformazione, condizione climatica ed ambientale, fornisce gli ingredienti protagonisti di ricette ed elaborazioni artigianali divenute ormai cultura, e tradizione locali ed ha costruito l’identità dei nostri luoghi. Ricordiamo che è l’agroalimentare, anche attraverso marchi e disciplinari di tutela riconosciuti a livello europeo, imprescindibilmente legato all’area geografica di produzione ed alle modalità di lavorazione riprodotte e tramandate secondo la tradizione, il settore ambasciatore del Made in Italy e dell’Italian Life Style nel mondo. Pertanto il racconto del territorio non può non coniugare il cibo ai suoi valori e luoghi“.

“Abbiamo accolto con molto piacere l’invito di CNA di organizzare queste tre serate con cooking show curati chef di alto livello e incontri culturali e di approfondimento su alcune eccellenze enogastronomiche del nostro territorio – sottolinea Umberto Germinale, assessore al Turismo, cultura e sport del Comune di Ospedaletti -. Oggi il cibo è motore di turismo, i viaggiatori sono sempre più propensi alla ricerca di esperienze legate alle tipicità dei luoghi. Il coinvolgimento dei ristoranti cittadini è sintomo di quanto l’iniziativa possa avere positive ricadute di tipo economico sull’intero territorio comunale. ‘Ospedaletti a tavola’ è una nuova manifestazione, un numero zero che auspichiamo venga riproposta anche nei prossimi anni”. Parole condivise anche da Caterina Cereghetti, consigliere comunale al Turismo e manifestazioni.

Ecco nel dettaglio il programma di “Ospedaletti a tavola”

26 luglio (ore 21)

Tema: Il mare nel piatto Prodotto tipico il Gambero Rosso di Sanremo Andy Luotto cooking show “Il polpo in due guazzetti” Presentazione del libro “Padella story: le mie cucine”, vincitore targa libri da Gustare con la partecipazione dell’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. I ristoranti aderenti all’iniziativa nel week end proporranno il piatto: “Polpo in due guazzetti” interpretazione della ricetta di Andy Luotto. Presentazione del “Gambero Rosso di Sanremo” Vino abbinato al piatto Vermentino etichetta grigia Colle di Luni Cantine Lunae Bosoni Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier

23 agosto (ore 21)

Tema: I Fiori nel piatto Omaggio a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino Talking e cooking show con gli chef: Walter Eynard, Cinzia Chiappori e Clelia Vivalda con la partecipazione dell’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. e Christian Gullone Presentazione progetto Antea sulla coltivazione fiori eduli a cura dell’Unità di ricerca per la floricoltura (CREA-FSO) di Sanremo Assaggio di fiori commestibili guidato con presentazione del libro “Ortaggi e fiori nell’orto” a cura de “I fiori di Hortives” di Milano I ristoranti nel week end proporranno un piatto con un fiore come ingrediente principale Vignette in diretta con il cartoonist Tiziano Riverso Vino abbinato al piatto 1 Brut Cantine Lunae di Bosoni Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier

6 settembre (ore 21)