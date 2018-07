Ospedale unico, Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera): “E’ un’opera di enorme importanza”

Bordighera. Giuseppe Trucchi del gruppo Semplicemente Bordighera commenta le parole di Mara Lorenzi:

“Condivido pienamente l’opinione della consigliera d’opposizione Prof.ssa Mara Lorenzi circa la enorme importanza della realizzazione di un ospedale unico o nuovo nella Provincia di Imperia e l’auspicio che anche il Sindaco di Bordighera si associ alla richiesta dei suoi colleghi. Un ospedale di livello sarebbe l’unico modo di garantire l’eccellenza sanitaria favorendo la promozione in un unico centro di professionisti e strumentazioni di avanguardia.

Vorrei però sottolineare alcuni elementi importanti. Da molti anni si parla di questo progetto senza aver ancora individuato un sito utile e condiviso ove ubicarlo;senza questa decisione si rischia di rimanere nella teoria.

Accanto all’ospedale nuovo occorrerà rivalutare tutte le attività extraospedaliere proprio per far si che il ricovero sia mirato e breve avendo a disposizione fuori dall’ospedale tutti gli strumenti adatti alle cure del pre e post ricovero come ormai sanno da anni tutti coloro che si interessano delle cosiddette cure primarie territoriali. Anche la prevista privatizzazione dell’ospedale di Bordighera andrebbe integrata in questa visione strategica globale“.