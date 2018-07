Ospedale di Imperia, i ringraziamenti di una lettrice per le cure ricevute

Imperia. La lettrice Laura Marvaldi scrive per poter ringraziare pubblicamente lo staff e l’ospedale di Imperia per le cure ricevute.

“Terminato un percorso di cura adesso voglio raccontare la mia esperienza con l’Ospedale di Imperia. Veloci e competenti al mio arrivo al Pronto Soccorso entro alle 11,30 all’una con tutta una serie di esami fatti ed una prima diagnosi sono ricoverata in UTICA.

Gli amici mi mandano messaggi “Stai tranquilla lì ti cureranno bene” ed io penso “Certo che altro potrebbero dirmi?” Eppure la prima emergenza è veloce e mi permette di tornare a respirare. Così con il trascorrere dei giorni mi accorgo che tutti si occupano di me con competenza e professionalità. Tutti dal Primario all’ultimo degli infermieri, scopro che basta accennare ad un disturbo, questo anche nel reparto Cardiologia, per essere il centro di medici ed infermieri mi guardo in giro stranita, fanno sempre così anche la notte con delle vicine di letto: E’ la norma.

Mi trasferiscono in Medicina ed anche lì ottime cure e preziose indicazioni per il futuro. Adesso che con la compagnia delle mie medicine e di lunghe passeggiate mi consente di vivere una vita normale voglio ricordare a tutti che ad Imperia abbiamo un Ospedale che non esiterei a definire d’eccellenza.

Siccome fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce ho voluto raccontare la mia esperienza affinché nei nostri territori ci sentiamo tranquilli protetti da queste competenze”.