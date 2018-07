Camporosso. E’ iniziato nel migliore dei modi il Summer Day Camp targato Genoa che si sta svolgendo presso il centro sportivo di Camporosso.

L’iniziativa, fortemente voluta dalle due società affiliate Genoa Future Football, U.S. Camporosso e U.S. Dolceacqua in collaborazione con il Genoa CFC nella persona del Responsabile GFF Emanuele Crespi, è stata accolta con grande entusiasmo da parte degli oltre 45 iscritti di età compresa fra 8 e 17 anni (provenienti anche da fuori regione) che saranno a disposizione dei mister del Genoa CFC, Davide Brunello, Manuel Rimassa e dei tecnici delle due società affilate Genoa Future Football.

Il camp sarà svolto rigorosamente a porte chiuse e terminerà venerdì 6 luglio con la consegna degli attestati di partecipazione e la premiazione di tutti i partecipanti.