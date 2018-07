Camporosso. Concluso con successo il Summer Day Camp targato Genoa svoltosi presso il centro sportivo di Camporosso.

L’iniziativa, fortemente voluta dalle due società affiliate Genoa Future Football, U.S. Camporosso e U.S. Dolceacqua in collaborazione con il Genoa CFC nella persona del Responsabile GFF Emanuele Crespi e con la collaborazione del supporter Genoano Paolo Fusco, è stata accolta e vissuta con grande entusiasmo da parte degli oltre 45 iscritti di età compresa fra 8 e 17 anni (provenienti anche da fuori regione) che sono stati a disposizione dei Mister del Genoa CFC Davide Brunello, Manuel Rimassa e dei tecnici delle due Società affiliate Genoa Future FootBall quali, Riccardo Ballestra, Leandro Di Franco, Fabio Topa e Angelo Bernardinello coordinati dai resp. tecnici, Giuliano Vadalá e Daniele Scarfo’ facendo anche una piccola esperienza in piscina con lezioni di pallanuoto.

Graditissima visita a sorpresa da parte di Paolo Benetti, vice allenatore di Claudio Ranieri, il quale ha potuto salutare e scambiare due chiacchiere con i ragazzi e i mister del Camp. Il Camp si è concluso venerdì 6 luglio con la consegna degli attestati di partecipazione e la premiazione di tutti i partecipanti nonché il ben augurante lancio in aria di 45 palloncini Rossoblu.