Nuovo passo in avanti per la Zona Franca Urbana: istituito codice tributo al Comune di Ventimiglia

Ventimiglia. Un altro “step” importante per la fruzione dei benefici dati dalla zona franca urbana nel Comune.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che le imprese che operano nella zona franca urbana dovranno utilizzare per ricevere le agevolazioni di specie.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.55/E del 12/07/2018 ha provveduto ad istituire il nuovo codice tributo “Z155” da indicare nel modello F24.

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si chiarisce che il suddetto codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Si tratta di un passaggio che consentirà l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni riconosciute tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le imprese e i professionisti potranno così procedere alla compilazione degli F24 ed usufruire della somma a loro concessa a titolo di credito d’imposta in un ventaglio di 14 anni di estensione.

Ricordiamo che sulla base del Decreto Direttoriale Mise 18/06/2018, la zona franca urbana ha interessato nel nostro Comune n. 305 aziende/professionisti che potranno usufruire delle agevolazioni a loro riconosciute (importo agevolazione concessa: euro 16.000 – massima agevolazione concessa: euro 114.000 – minima agevolazione concessa: euro 8.838;

