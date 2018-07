“Nessun corso di pugilato al carcere di Sanremo”: la smentita del dirigente del penitenziario

Sanremo. “Non c’è mai stato nessun corso di pugilato all’interno del carcere di Sanremo e nessuno dei poliziotti è rimasto ferito durante una di queste lezioni che, ripeto, non si sono mai svolte: la notizia in cui si parla di un agente ferito in tale contesto è priva di ogni fondamento”. Lo ha dichiarato il dirigente dell’istituto penitenziario di Sanremo in merito alla notizia della violenta aggressione subita da un assistente della polizia penitenziaria “colpito da una sventagliata di pugni al volto da un detenuto romeno condannato a 30 anni di reclusione che ha frequentato un corso di pugilato organizzato dalla direzione dell’istituto”. Notizia diramata dal Sappe.

“Il detenuto ha effettivamente colpito un agente”, ha specificato il dirigente, “Ma è successo durante un servizio ordinario e non in una sessione di pugilato”.

Per le lesioni al poliziotto, che ha riportato ferite giudicate guaribili in trenta giorni, il detenuto è stato processato con il rito della direttissima e ha patteggiato 1 anno e 6 mesi.