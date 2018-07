Nell’Imperiese riapre al traffico la strada provinciale 36: la Diano Maria-Diano San Pietro

Imperia. Riapre al traffico la strada provinciale 36 che collega Diano Marina a Diano San Pietro, rimasta chiusa per realizzare il nuovo tracciato in corrispondenza dell’intersezione con la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nel territorio comunale di Diano Castello.

Ieri mattina nella sede della Provincia, alla presenza del presidente Fabio Natta e dell’ing. Calogero Di Venuta,

direttore della Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per gli investimenti nell’area Nord Ovest, è stato firmato il verbale di consegna del “sovrappasso” ferroviario da Rfi alla Provincia e al Comune di Diano Castello. Sarà quindi possibile il transito dei veicoli sul nuovo tracciato.

I lavori sono stati realizzati dalla ditta Sicurbau srl di Torrecuso (Benevento). “Saluto con

piacere il ripristino di un importante collegamento da e per l’entroterra del golfo dianese” – commenta con soddisfazione il presidente della Provincia Fabio Natta.