“Nelle rostelle solo carne abruzzese”, la risposta da Sanremo: “Giusto, se non c’è va bene quella italiana, ma non straniera”

Sanremo. Gli arrosticini, piccoli e sfiziosi spiedini a base di carne di pecora da noi conosciuti come “rostelle”, sono uno dei secondi di carne più golosi originari dell’Abruzzo e non ci hanno messo molto ad uscire dai confini della regione per conquistare l’Italia in tutte le sue latitudini. E specialmente nella Città dei Fiori, dove dagli anni ’60 dello scorso secolo è presente stabilmente una numerosa comunità abruzzese.

I coordinatori regionali di Casartigiani hanno richiesto ufficialmente alla Regione Abruzzo un intervento normativo per garantire e tutelare la qualità e soprattutto l’autenticità dell’arrosticino, affermando ‘’L’arrosticino abruzzese deve essere una tipicità tutta made in Abruzzo, dall’inizio alla fine. Spesso invece, è solo un assemblaggio di carne estera”.

Il loro intento è quello di garantire che la denominazione ‘’arrosticino abruzzese’’ indichi solamente un prodotto realizzato in Abruzzo.

In merito Danilo Barale, grossista di carne della Riviera dei fiori esprime la sua opinione –‘’Hanno ragione, io commercializzo l’arrosticino e faccio questo lavoro da circa trent’anni. Penso che sia importante tutelare questo prodotto’’e continua ‘’ Se non c’è la possibilità di trovare della carne che provenga direttamente dall’Abruzzo pazienza, basta che almeno provenga dall’Italia, assolutamente non dall’estero’’

L’arrosticino è una specialità gastronomica tradizionale che ha fatto registrare un aumento vertiginoso di consumi in Italia e nel mondo, l’intento da parte dei coordinatori regionali di Casartigiani, Flaviano Montebello e Dario Buccella è, quindi, quello di garantire l’autenticità del loro prodotto made in Abruzzo.