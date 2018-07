Sanremo. Sono le opere dell’artista torinese Sergio Saccomandi quelle esposte in questi giorni nel foyer di Porta Teatro all’interno dell’illustre cornice del Casinò di Sanremo. L’esposizione artistica che prende il nome de “Il mistero nelle cose” sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 24 fino a domenica 15 luglio; l’ingresso è libero.

Il perché di questo titolo così profondo lo spiega ai microfoni di Riviera24: “E’ il mio desiderio di essere nel giusto rapporto con le cose, con gli altri, con la natura, con gli animali, ma soprattutto con me stesso. E’ per questo che a me non piace ristagnare nelle secche dell’apparenza, ma pretendo di andare oltre”.

Si tratta di una mostra di dipinti che rappresenta la sintesi del percorso artistico sino ad oggi compiuto, con affermazioni in tutto il mondo. “Devo avere il coraggio di entrare dentro di me, sino alle ossa ed ancora oltre, cancellare il profilo della mia maschera così da imparare quella danza che mi fa libero e mi permette di ridere e di avere pietà di me e degli altri, ma soprattutto devo accettare la terrificante grandezza, le possibilità stimolanti e le tremende limitazioni”- dice Saccomandi per esprimere la sua pittura.