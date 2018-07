Nasce ufficialmente oggi a Bordighera “La confraternita du Pan Bagnau”

Bordighera. Parte oggi 4 luglio 2018 con la registrazione dello stemma ufficiale, il “cammino” della Confraternita del Pan Bagnau “Pan bagnat” da un progetto di Franz Verrando con la collaborazione di alcuni appassionati locali e di Villefrance Sur Mer (Città gemellata con Bordighera). La Confraternita come tante altre in Italia ha il fine di riscoprire e valorizzare questo antico piatto, tipico del Nizzardo e dell’estremo ponente ligure e inoltre con il motto “goliardia, tradizione e solidarietà” intende sottolineare lo scopo trivalente di quello che sarà l’opera del sodalizio ovvero riscoprire e certificare questo piatto semplice attraverso numerosi incontri eno gastronomici a cui abbinare la raccolta di fondi per sostenere i progetti solidali della nostra area geografica.

“Abbiamo già aperto la pagina facebook dove siamo stati favorevolmente colpiti dalle adesioni e numerosi contatti” spiega Verrando “la data del 4 luglio per la presentazione della Confraternita è legata alla storia in quanto il “Pan Bagnat” era pranzo consueto dei “rivoluzionari” provenienti dalla contea di Nizza e sud della Francia, che si recarono in America prima e durante la guerra per l’indipendenza degli Stati Uniti”. A breve verranno presentati i soci fondatori, la sede e il distaccamento a Villefrance Sur Mer, fortemente voluto da Verrando per riallacciare i deboli contatti con la città gemellata con Bordighera dal lontano 1956 e che è praticamente satellite del turismo Nizzardo e della Costa Azzurra volano economico a due passi da noi.

Lo stemma porta oltre al classico scudo centrale riportante la denominazione in bel rosso “Pumata” negli svolazzi e ornamenti esterni i colori degli ingredienti tipici del tipico Pan Bagnau ovvero dall’oro dell’olio extra vergine di oliva in alto, fino al rosa del tonno in basso passando per il verde basilico al rosso peperone al giallo tuorlo uovo sodo, bianco delle cipolla e dell’aglio per terminare con il marrone/nero delle olive preferibilmente taggiasche.

Chi volesse informazioni puo collegarsi alla pagina Fb. (Confraternita du Pan Bagnau) o scrivere alla mail: confraternitadupanbagnau@gmail.com