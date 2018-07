Nasce Cuneo24.it, il giornale online dedicato al capoluogo della ‘Granda’

Riviera24.it amplia la sua rete e dall’esperienza nel mondo dell’informazione locale nasce Cuneo24.it. Da oggi i cuneesi e tutti coloro che vogliono essere sempre aggiornati su quanto accade nella città di Cuneo hanno un nuovo canale informativo in tempo reale.

Avete letto bene: città e non provincia o regione. Perché sarà Cuneo e tutto ciò che gli ruota intorno il centro del neonato quotidiano online. Ciò non significa che sulle sue pagine non si potranno trovare notizie del resto del Piemonte, ma saranno principalmente la cronaca, la politica, la cultura, lo spettacolo e lo sport del capoluogo della ‘Granda’ ad avere voce.

Composto da una redazione scelta di giornalisti locali, Cuneo24.it non nasce né per caso né dal desiderio di qualche improvvisato editore. Cuneo24.it è un quotidiano già adulto e maturo grazie a un format basato sull’esperienza di Riviera24.it che nato nel 2007, seguendo una politica editoriale basata sulla corretta informazione e sull’interazione con i lettori, è oggi il quotidiano online punto di riferimento della provincia di Imperia.

Le due realtà condividono il medesimo ‘family feeling’, in un continuo interscambio di notizie e informazioni volto a creare sinergie sempre più strette tra il Ponente Ligure e il Piemonte, in un’ottica di partnership commerciale, turistica e culturale a beneficio di entrambi i territori e dei loro cittadini.

Se la collaborazione e l’interazione contraddistinguono il forte legame di Cuneo24.it e Riviera24.it, questo è ulteriormente rafforzato dal dialogo costante con R24 Radio: la radio in FM e online che diffonde informazione e musica nella Riviera dei Fiori e in Costa Azzurra.

Riviera24.it e R24Radio sono dunque il grande valore aggiunto di Cuneo24.it che però ha e mantiene la sua autonomia territoriale in grado di seguire, analizzare e approfondire quanto accade a Cuneo e dintorni con uno sguardo consapevole e indipendente.