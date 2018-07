Monaco, tragedia a la Turbie: morti due giovani, ferito un italiano

Monaco. Due morti ed un ferito lieve: è questo il bilancio del gravissimo incidente occorso nel primo pomeriggio di oggi sulla strada D2564 all’uscita dalla Turbie in direzione Italia, poche centinaia di metri dopo la vecchia rampa che collega Beausoleil alla A8. Lo scrive il Monaco Matin.

A perdere la vita sono stati una ragazzina di 13 anni e un centauro di 24, che da la Turbie scendeva verso Mentone. Coinvolto anche un italiano 41enne, rimasto leggermente ferito.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la 13enne, in vacanza con la famiglia, sarebbe stata investita dal 24enne mentre attraversava la strada dove si era fermata per scattare alcune foto ricordo. Entrambi sono morti sul colpo per le gravi ferite riportate.

Subito dopo aver investito la ragazzina, la moto ha centrato una vettura, condotta da un 41enne italiano, che viaggiava in direzione opposta. L’uomo non è grave.