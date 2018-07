Imperia. Sabato 30 giugno a Montecatini Terme si è svolto per il quinto anno l’evento di sport da combattimento MMA Luctor Cage Fight.

L’atleta imperiese Giacomo Michelis allenato dai coach Stefano Campeggio e Simone Ruio dell’OK Club Imperia e da Alessandro De Blasi della Kombatteam Alassio ha esordito in una competizione dentro l’ottagono nella categoria PRO vincendo la competizione per KOT alla prima ripresa.

Questo rappresenta un grande traguardo per Michelis che ha maturato la sua esperienza sportiva in varie discipline, partendo dal judo, passando per la lotta libera, arrivando al MMA sempre perseguendo ottimi risultati. E questo traguardo non è un punto di arrivo, bensì una partenza di una carriera da professionista che auguriamo dia altrettante e ancora maggiori soddisfazioni a Giacomo.