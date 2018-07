Mercante in Mare, Lumin’arte di Magaton Sonia vince il bando sui mercatini di Sanremo

Sanremo. Il bando sui mercatini, indetto dal Comune di Sanremo, per il periodo estivo, sulla passeggiata Imperatrice è stato vinto da Lumin’arte di Magaton Sonia che con la collaborazione dell’organizzatrice di eventi, Simona De Melas, realizzerà Mercante in Mare, una serie di appuntamenti con espositori provenienti da molte parti d’Italia a partire già dal 6 luglio in fascia serale.

Dopo diversi anni che non veniva più concessa la passeggiata più suggestiva di Sanremo, Artigiani, hobbisti, OPI, ecc esporranno i loro manufatti dalle 18 alle 24.

Tutti gli appuntamenti:

6 luglio

13 luglio

20 luglio

27 luglio

3 Agosto

10 Agosto

Dalle 18 alle 24