Mentone, il ventimigliese Silvano Bosio consegue il titolo nel singolare maschile

Mentone. Il torneo d’estate svoltosi sui campi del Tennis Club Mentone ai primi di luglio ha conseguito un ottimo successo di partecipazione con oltre 300 “racchette” veterane Over 50-60-65.

In quest’ultima categoria, tabellone singolare maschile, ha conseguito il titolo, domenica 8 luglio, il mancino ventimigliese Silvano Bosio che ha superato in finale il mentonasco Pierre con il punteggio 0-6 6-4 6-1. “Complimenti vivissimi al portacolore rivierasco che ritroviamo a sinistra nella foto in un recente brindisi con il portacolori dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana)” – afferma Eduardo Raneri. (e.r.)