Mentone. C’erano circa cinquanta persone, stamane nel bar Clemenceau vicino al mercato coperto, per parlare di immigrazione e blocco delle frontiere. Tante le magliette con scritto “Più Salvini Le Pen” e il disegno dei due leader sorridenti insieme.

Tra di loro, in maggioranza, c’era la componente giovanile del Front National di Marine Le Pen (Génération Nation del Rassemblement National ) e poi una decina di leghisti dal nord Italia, tra i quali spiccavaProprio il parlamentare del Carroccio, intervistato dal nostro inviato, spiega: “Siamo qui oggi perché da deputato del territorio sono stato invitato dai giovani della lega e dai giovani del Front National per un’iniziativa di gemellaggio tra i movimenti giovanili dei partiti. Il tema è l’immigrazione in un momento di confronto serio e costruttivo. I francesi hanno apprezzato molto i primi due mesi del governo italiano con il ministro Salvini. Ci ha fatto ritrovare l’orgoglio di un paese che va in Europa a battere i pugni sul tavolo sulla questione immigrazione che non dev’essere affittata dall’Italia da sola ma dev’essere una gestione analizzata da tutti i paesi europei compresa la Francia, hanno apprezzato molto le attività di contrasto degli sbarchi e delle Ong nel Mediterraneo e tutto quello che concerne il controllo delle frontiere esterne all’Europa. Questo comporta di conseguenza una diminuzione dei flussi e delle presenze sul territorio dei migranti. Il caso di Ventimiglia, un tappo per l’Italia, è la situazione dove chi sbarca a Lampedusa poi arriva lì, anche bivaccando, creando anche problemi di ordine pubblico. Ho preparato un “Dossier Ventimiglia” che ho presentato la settimana scorsa al ministro degli Interni Salvini, il quale probabilmente sarà nella città di confine il prossimo settembre”.

Per oggi pomeriggio alle 14, è prevista, da parte dei manifestanti, l’affissione dello striscione “Stop immigrazione” alla frontiera di Ventimiglia.