Pontedassio. Domenica ricca di impegni per i ciclisti del Rusty Bike, con il sodalizio di Pontedassio impegnato Chies D’Alpago (Bl) ai campionati italiani mtb per Esordienti e Allievi.

Negli allievi II anno (16 anni) registriamo come la sfortuna abbia colpito Thomas Schimizzi coinvolto in una caduta subito in partenza. Thomas si rialza, riparte e termina comunque la gara al 42^ posto. Negli Allievi I anno (15 anni) splendida prestazione per Matteo Siffredi che conquista un meritato quarto posto giungendo non lontano dal podio. Buono anche il quattordicesimo posto di Cristiano Martinelli. Bella gara anche di Tommaso Anselmi.

Negli Esordienti II anno (14 anni) buona prestazione per Simone Alassio (al via quasi 120 biker) che conclude quarantaduesimo. Subito dietro giungono Alessio Fordano e Wellington Bianchino All’altezza della situazione anche Alice Siffredi che chiude diciassettesima.

Passiamo all’attività strada con l’impegno in quel di Canelli in provincia di Asti con in programma il Gp città di Canelli memorial nonna Antonia per Esordienti. Bravissima Matilde Mistrali prima di categoria, con Matteo Mistrali quindicesimo.

Per quanto concerne i Giovanissimi (7/12 anni) impegno con la Coppa Sanremo Città dello sport. Nelle G2 (8 anni) altra affermazione per Elisabetta Ricciardi con Cristian Rainisio che chiude quinto. Nei G3 (9 anni) dopo un piccolo infortunio, è rientrato alle gare Luca Fordano conquistando la settima piazza. Nei G5 (11 anni) brutta caduta per Santiago Moretto con Matteo Belgrano che sale sul terzo gradino del podio.Bene anche Samuele Rainisio.

Nella top ten della gara riservata ai G6 (12 anni) Christian Alassio, Simone Ranise e Mattia Bandera: a seguire Federico Massa. La prova era valida per il giro della Provincia di Imperia 2018 organizzato dal Comitato Provinciale di Imperia della Federazione Ciclistica Italiana.