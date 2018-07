Sanremo. Si è svolto ieri sera nella splendida cornice del Grand Hotel del Mare a Bordighera il Galà di passaggio delle consegne tra il presidente uscente, il bancario Massimiliano Buonsignore e l’imprenditore Matteo De Villa.

La serata, alla quale hanno preso parte oltre ai soci numerosi ospiti, si è svolta in un clima di convivialità ed è stata occasione per il presidente uscente Buonsignore per ringraziare il direttivo e tutti i soci per il sostegno e per il lavoro svolto.

Buonsignore ha quindi passato le consegne a De Villa, il socio più giovane del Rotary Club Sanremo, che dopo i ringraziamenti del caso ha presentato il nuovo direttivo del club e manifestato il suo impegno nel promuovere iniziative per l’anno Rotariano 2018 -2019. Il prossimo importante appuntamento del Rotary si terrà il 12 luglio al Golf di Sanremo in occasione della visita del Governatore Distrettuale.