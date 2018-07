Imperia. La motociclista Marta De Giovanni di Castellaro ha partecipato al Campionato regionale Liguria-Piemonte a Paroldo.

“Una brutta partenza in prima manche e una squalifica di 10 posizioni per aver saltato con bandiera gialla ci hanno un po’ portati al fondo della classifica di giornata, ma sono state due manche bellissime di 20 minuti+ 2 giri retti fino all’ultimo giro con 30 gradi e tempi ottimi. Bella battaglia e tanti sorpassi in seconda manche” – ha commentato Marta alla fine della gara.