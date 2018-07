Marcello Bevilacqua (Lega): “No alla manifestazione del 14 luglio a Ventimiglia”

Ventimiglia. Sulla manifestazione pro migranti in programma il 14 luglio nella città di confine, si è espresso anche il responsabile provinciale sicurezza e immigrazione della Lega, Marcello Bevilacqua, che non si rivolge a sindaco, prefetto e questore, ma direttamente agli organizzatori della manifestazione: il collettivo Progetto20k.

“Voglio ricordare agli stessi che la città e i suoi cittadini sono 5 anni che subiscono passivamente questa situazione, tollerando tutti i disagi che ne conseguono”, ha esordito Bevilacqua, “Chiedo che la manifestazione non venga svolta nel rispetto dei Ventimigliesi e dei commercianti che credo abbiano già “pagato” abbastanza. Dato che il problema principale sembra appunto la Francia, la manifestazione potrebbe esser spostata tranquillamente oltralpe. In ultimo mi rivolgo a tutti coloro stanno usando Ventimiglia come vetrina personale, come Vauro, di rispettare i Ventimigliesi che si sono sempre dimostrati più che solidali e comprensivi. Io Sto con i Ventimigliesi”.