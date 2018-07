Manifestazione pro migranti a Ventimiglia. Arriva il “No” di Toti: “Prevalga sicurezza e ordine pubblico”

Liguria. “La manifestazione organizzata per il 14 luglio a Ventimiglia ha il sapore di una provocazione, che costituirebbe un ulteriore disagio per una città che già ha pagato sulla propria pelle un prezzo altissimo per le problematiche legate all’immigrazione. Fatto salvo il diritto di manifestare, in quell’occasione devono prevalere altri diritti, in primis il diritto alla sicurezza e alla tutela dell’ordine pubblico: ogni decisione in tal senso della Prefettura troverà il pieno sostegno di Regione Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al corteo che alcune associazioni vorrebbero realizzare nella città di confine il 14 luglio prossimo, giornata di festa nazionale in Francia.

“Certamente – prosegue l’assessore regionale alla Sicurezza, referente della Polizia locale - un’iniziativa di quel genere, dal chiaro profilo politico, non può essere ridotta a una mera problematica di viabilità. Quel giorno – conclude - Ventimiglia sarà già impegnata nell’accoglienza di molti turisti che come ogni anno arriveranno dalla Francia e nelle problematiche legate al week end estivo”.