Maltempo in arrivo, emanata allerta gialla su tutta la Liguria

Liguria. L’allerta sarà in vigore dalle 12 alle 23.59 di oggi, lunedì 16 luglio.

LA SITUAZIONE: continuano i passaggi instabili sulla Liguria. Un’onda depressionaria, transitata questa mattina sulla penisola iberica, sta approcciando il Nord Italia da ponente verso levante. In tarda mattinata cominceranno le precipitazioni, che nel corso della giornata potranno portare temporali forti in Pianura Padana, Toscana, Francia e bacino del Mar Ligure. Gli eventi che potrebbero interessare la nostra regione si annunciano veloci, ma poco organizzati, e non si escludono grandinate, colpi di vento e la formazione di trombe d’aria. La parte più attiva del passaggio perturbato sul bacino del Mar Ligure dovrebbe avvenire questo pomeriggio, seguita da un progressivo esaurimento dei fenomeni precipitativi ancora possibili, comunque, fino alle prime ore della notte. Infatti, fino al termine dell’allerta saranno possibili residui temporali post-frontali. In concomitanza con le precipitazioni, soprattutto quelle più intense, ci sarà una diminuzione delle temperature, attese poi in nuovo aumento da domani, martedì 17 luglio.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:

OGGI, LUNEDI’ 16 LUGLIO: Il passaggio di una veloce perturbazione in movimento da Ovest verso Est determina un aumento delle condizioni di instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno la nostra regione da metà mattinata, con una successiva intensificazione che porterà ad una alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti, anche associati a locali grandinate e colpi di vento. Lenta attenuazione dal tardo pomeriggio e completo esaurimento nel corso della notte. Locale rinforzo dei venti da Nord al passaggio del fronte, con mare localmente molto mosso tra A e B.

DOMANI, MARTEDI’ 17 LUGLIO : Possibili residui fenomeni temporaleschi nelle prime ore della notte, in rapido esaurimento. Non si escludono isolati rovesci o temporali sui rilievi nel corso delle ore più calde. Il ritorno delle temperature sui valori del fine settimana porterà a locali condizioni di disagio fisiologico per caldo. Rinforzi dei venti fino a forti sul mare potranno localmente interessare le zone costiere, da Nord nelle prime ore, da Sud Ovest nel pomeriggio.

DOPODOMANI, MERCOLEDI’ 18 LUGLIO : Possibili isolati rovesci o temporali sui rilievi nel corso delle ore più calde. Un lieve calo delle temperature associato ad un aumento dei valori di umidità manterrà locali condizioni di disagio fisiologico per caldo, in particolare nelle aree urbane e nelle zone poco

ventilate.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.