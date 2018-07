Sanremo. La magnolia che si è schiantata questa mattina su via Roma sta creando diversi disagi alla circolazione stradale. Il traffico veicolare infatti è stato deviato su via Nino Bixio verso Levante e sul lungomare Italo Calvino per chi viaggia verso Ponente. A quanto riportato dal sindaco Alberto Biancheri subito dopo il sopralluogo, via Roma e via Carli (bassa) rimarranno chiuse al traffico per tutto il pomeriggio al fine di consentire le operazioni di bonifica.

Intanto i tecnici RT addetti alle catenarie della filovia hanno già effettuato un primo sopralluogo e dovrebbero intervenire sul ripristino della linea aerea appena i vigili del fuoco sgombereranno la strada da ciò che rimane del gigantesco ramo di magnolia.