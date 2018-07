Madre sedicenne scompare da Mentone, ritrovata sana e salva

Mentone. La sedicenne Jade Lemaître era scomparsa da mercoledì sera scorso. E’ anche la giovane madre di una bambina di 16 mesi.

Jade è stata finalmente ritrovata sana e salva ieri sera. “Siamo andati in giro per la città di Mentone e finalmente l’abbiamo trovata”, conferma la madre, Gaëlle. Jade era fuori mercoledì sera e non aveva dato notizie per due giorni.

Molto preoccupata, la sua famiglia e i suoi parenti avevano lanciato un appello sui social network. È stata aperta anche un’indagine di polizia.