Lutto per il pilota monegasco Charles Leclerc: è morta la nonna paterna

Monaco. Il pilota monegasco Charles Leclerc è in lutto. E’ morta all’improvviso la nonna paterna.

E’ successo ieri sera. Un altro duro colpo sconvolge la sua vita privata. Dopo la morte improvvisa del padre alla vigilia del round dell’Azerbaijan di Formula 2 dello scorso anno, ha saputo la triste notizia proprio una volta rientrato a Monaco dal GP di Austria, dove è riuscito a classificarsi 9°.

“Quando sono rientrato a Monaco ho ricevuto una notizia estremamente triste. Ci mancherai moltissimo qui. Sono sicuro che papà sarà felice di avere di nuovo con lui la sua mamma. La migliore nonna che avrei potuto desiderare!” – ha scritto sui social per condividere il proprio dolore con i suoi fan di Twitter.

Landing in Monaco to an extremely sad news…

We will all miss you extremely a lot here. I’m sure Dad will be happy to have his mom back with him again. Best grandmother I could have wished for. pic.twitter.com/0SJnGf6Tuw

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 1 luglio 2018