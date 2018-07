Lorenzo Rossi dello Judo Club Sakura Arma di Taggia vince l’oro al “Torneo Guido Sieni”

Taggia. Nello scorso week end si è svolto a Sassari un prestigioso torneo internazionale a squadre di judo, il “Torneo Guido Sieni”, che ha visto la partecipazione di 44 compagini provenienti da tutta l’ Italia ed anche dall’estero.

Per il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d, pur non coinvolto direttamente nella gara, è arrivato un altro bellissimo risultato con Lorenzo Rossi che, nelle fila della Rappresentativa Regionale Ligure di Judo, dopo aver superato per “ippon” due incontri, si è piazzato al primo posto della sua categoria ed è salito felice sul primo gradino del podio.

Il risultato di tutta la compagine ligure è stato ottimo: su sette atleti componenti la Rappresentativa Ligure, sei ori e un argento hanno portato la squadra al secondo posto nella classifica generale, superata solo dalla “Rappresentativa Lazio A”.

“E’ stata una degna chiusura dell’ attività agonistica del primo semestre 2018” - dichiara il tecnico Alessio Ferrigno, preposto alla preparazione degli agonisti del club di Arma di Taggia - “ora c’è la pausa estiva e noi ne approfitteremo per fare degli allenamenti particolarmente impegnativi che ci porteranno sui tatami liguri, piemontesi e francesi”.