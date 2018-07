Linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia: il 13 luglio riapre ufficialmente

Ci siamo quasi. La linea Ventimiglia-Cuneo riaprirà ufficialmente il 13 luglio. Era il 4 settembre 2017 quando, per lavori di ammodernamento, la discussa tratta ferroviaria era stata chiusa, causando non pochi disagi a lavoratori e turisti.

In questi mesi si sono susseguite numerose polemiche, soprattutto a causa della data di riapertura, prevista per il 1° maggio, che non era stata rispettata, slittandola di non pochi mesi.

I lavori hanno portato al rinnovamento di 7 chilometri di rotaie, all’istallazione di 9 reti di protezione caduta massi, al posizionamento di 6 griglie di protezione e al rinnovamento di 5 ponti ferroviari: un’opera importante costata oltre 29 milioni di euro e messa in pratica da 250 operatori.

Ora è il momento di lasciarsi alle spalle tutte le polemiche e di godersi la tanto attesa linea Cuneo-Ventimiglia!

Trenitalia ha diffuso gli orari estivi:

Direzione Liguria:

Cuneo (6,41) – Ventimiglia (9,20), circola nei weekend fino al 2 settembre

Fossano (7,25) – Cuneo (7,50) – Ventimiglia (10,27), circola tutti i giorni

Cuneo (14,41) – Ventimiglia (17,20), circola tutti i giorni

Direzione Piemonte:

Ventimiglia (10,37) – Cuneo (13,11), circola tutti i giorni

Ventimiglia (16,42) – Cuneo (19,02) – Torino P. N. (20,45), circola nei weekend fino al 29 luglio

Ventimiglia (17,34) – Cuneo (19,47) – Torino P. N. (21,15), circola nei week end dal 4 agosto al 2 settembre

Ventimiglia (18,37) – Cuneo (21,15), circola tutti i giorni