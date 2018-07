Seborga. Tutto pronto a Vallebona per la quinta edizione del Trofeo Giorgio I, il tradizionale torneo dedicato all’indimenticato Principe di Seborga che rappresenta ormai un classico appuntamento estivo per la Federazione Calcistica del Principato. Anche quest’anno saranno tre squadre a contendersi il titolo con i campioni uscenti della nazionale Tera Brigasca – Labaj – Riviera dei Fiori, a segno da tre edizioni, che dovranno difendersi dalla nazionale del Principato e dai padroni di casa dell’ASD Vallebona. Fischio d’inizio alle 20 di venerdì 27 luglio presso il Centro Sportivo ‘Fabio Taggiasco’.

E la settimana dedicata al trofeo è stata anticipata ieri dalla grande vittoria ottenuta dall’Impresa Edile Matteo Gullo – Pro Seborga al torneo ‘Notte dei Tori’ di Ventimiglia. I ragazzi del Principato, che per l’occasione hanno vestito sia la maglia tradizionale biancazzurra sia quella arancione dell’Impresa Gullo, hanno infatti conquistato l’ambito trofeo al termine di una lunga cavalcata iniziata col girone di qualificazione del giorno precedente e poi ripresa dagli ottavi nel tabellone finale della domenica. Quattro partite vibranti e ricche d’emozioni, spesso concluse con tiri dischetto battuti perfettamente e dalle grandi parate del portiere Mario Rositano.

Presente al ‘Dopolavoro Ferroviario’ di Peglia anche il direttore sportivo della FCPS Matteo Bianchini che ha voluto ringraziare tutti i giocatori a nome del presidente Claudio Gazzano e di tutta la Federazione: “Siamo davvero grati a Matteo Gullo con cui abbiamo condiviso quest’avventura nel torneo ed al nostro giocatore Vincenzo Gullace che ci ha proposto questa bella iniziativa rivelatasi davvero un’esperienza fantastica.

Conoscevamo già alcuni dei ragazzi come Mario, Vincenzo, Fiorenzo Favaloro e Matteo Marcarino ma vogliamo davvero ringraziare tutti per questa vittoria che arriva al culmine di una stagione già contraddistinta da un ottimo trofeo UISP terminato nelle prime posizioni e da due podi rispettivamente al Memorial Christian Lorenzi ed al Solaro. Siamo molto contenti perché quest’anno si è creato un gruppo fantastico, principalmente legato ai ragazzi dell’Airole FC, che si sta davvero impegnando alla grande per i colori del Principato. La settimana del trofeo Giorgio I non poteva iniziare in un modo migliore”.

Rosa giocatori Impresa Edile Matteo Gullo – Pro Seborga:

Mario Rositano (GK), Fiorenzo Favaloro, Vincenzo Gullace, Matteo Gullo, Matteo Marcarino, Massimiliano Santamaria, Roberto Trimboli.

Risultati:

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs Sciancati 1-2

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs Autoscuola Muscatello 0-4

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs Street Burger – I Pennoni 0-2

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs Betaland Bordighera 2-0

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs 21 Bistrot Sanremo 2-0

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs O’Centrill 1-2

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs Mbare FC 5-4 pen. (1-1)

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs Autoscuola Muscatello 5-3 pen. (1-1)

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs Cactusmania 3-1

Impresa Edile Gullo Pro Seborga vs Sciancati 7-5 pen. (3-3)