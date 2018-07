L’imprenditore Giacomo Goffi sostiene il gruppo politico Futura Sanremo

Sanremo. L’imprenditore Giacomo Goffi, presidente e gestore della nota palestra Disnel, ha deciso di sostenere il gruppo politico Futura Sanremo.

Dichiara: “Appena ho appreso la notizia della candidatura ufficiale di Alberto Pezzini a sindaco di Sanremo, non ho esitato a contattarlo per unirmi al loro progetto. Ho scelto questo gruppo perchè credo abbia la potenzialità di cambiare una volta per tutte la città di Sanremo“.