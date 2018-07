Limone Piemonte. Un gioiello storico che emerge dalla natura tra le montagne di Limone Piemonte dove rigenerarsi a contatto con la natura: la frenesia è lontana, rumori e suoni sono quelli delle bracciate nella piscina riscaldata all’aperto o le voci dei vostri bambini che giocano nel parco attrezzato lì accanto a voi. Per la remise en forme, il Grand Hotel Principe propone il percorso di benessere psico-fisico dalla ginnastica nella sua palestra attrezzata alle passeggiate sui sentieri circostanti, dal bagno in piscina al relax della sauna.

E per un completo benessere una cena nel suo ristorante dove vivere un’esperienza gastronomica che fonde prodotti locali, prevalentemente a chilometro zero, con gli spunti creativi dello chef Andrea e del suo staff.

“La posizione a pochi passi dal centro,la struttura elegante,la camera (standard) bella, pulita e confortevole, il letto comodo, la proposta della colazione accurata e il personale molto gentile”. (Booking, giugno 2018)

“Come tutti gli anni in questo periodo sono ritornato in hotel per trascorrere il weekend. Non posso che confermare l’ impressione più che positiva che ho avuto sin dal primo momento e cioè quella di un hotel accogliente, completo, elegante, personale gentile. La piscina, la sala gym sono davvero molto belle come d’altra parte tutto l’hotel . Lo consiglio a tutti!”(Tripadvisor, Alessandro, 4 luglio 2018).

“Abbiamo soggiornato in occasione di una gara di mtb, solo un aggettivo. Superlativo. Camera, servizio, cortesia, insomma siamo al top”. (Tripadvisor, Gianfry, giugno 2018)

