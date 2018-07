Liguria, da oggi via alle domande per le richieste delle borse di studio universitarie

Genova. E’ stato pubblicato il bando di concorso per le domande di borse di studio per gli studenti che frequenteranno l’Università degli studi di Genova nell’anno accademico 2018/2019: a partire da oggi gli studenti universitari dell’ateneo genovese e delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) potranno fare domanda online attraverso il sito di ALFA.

I vincitori del bando avranno diritto ad una borsa di studio in servizi (alloggio e la ristorazione) ed economica.

Novità importante è l’innalzamento dei limiti reddituali per fare la domanda di borsa di studio: rispetto allo scorso anno la soglia di accesso alle borse è stata innalzata da20.000 a 23.000 euro dando così la possibilità a un maggior numero di studenti di poter accedere ai servizi del diritto allo studio universitario.

“Una azione che è in linea con quanto fatto quest’anno per le borse di studio scolastiche e che siamo sicuri permetterà a tanti giovani di affrontare gli studi presso l’Università di Genova e gli AFAM della Liguria – afferma l’assessore all’istruzione e università Ilaria Cavo – un atto importante per i ragazzi e le ragazze che potranno così contare su un aiuto concreto per studiare in Liguria”.

La soglia dell’ISPE (Indicatore situazione patrimoniale equivalente) è fissato a 50.000 euro, il massimo previsto dalla normativa nazionale.

Nell’anno accademico 2017/2018 la Regione ha erogato attraverso Alfa oltre 8 milioni di euro che hanno permesso a 3145 studenti meritevoli e privi di mezzo di frequentare l’Università di Genova.

Le borse andranno da un minimo di 974 euro, più un pasto gratuito al giorno per chi ha un reddito ISEE Universitario compreso tra 16.667,01 e i 23.000 euro ed è uno studente residente nel Comune di Genova, fino ad un massimo di € 5.175 euro per chi ha un reddito fino a 13.336 euro ed è uno studente fuori sede.

Inoltre, i vincitori della borsa di studio non dovranno pagare la tassa regionale per il diritto allo studio e i contributi universitari per la frequenza.

Approvato anche le disposizioni per la ristorazione universitaria che lascia invariati i costi per lo studente universitario che può pranzare nelle mense universitarie al prezzo massimo di 5 euro (6 euro per le mense a gestione indiretta).

La domanda di borsa di studio può essere fatta solo online, attraverso il sito di ALFA (www.alfaliguria.it).

Da quest’anno gli studenti che vogliono rimanere aggiornati sulle notizie possono seguire il nuovo canale telegram (dirittostudioliguria) che si affianca alla pagina facebook di Alfa – diritto allo studio.

A partire da oggi sarà attivo anche un call center (numero verde 840848038) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, il martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30.

Gli studenti che si iscriveranno al primo anno potranno fare la domanda a partire dal 27 agosto.