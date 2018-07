Le osservazioni di Semplicemente Bordighera sullo scontro tra maggioranza e opposizione

Bordighera. Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera scrive: “Dopo le polemiche di questi giorni e le dichiarazioni del Sindaco Ingenito circa lo scontro tra maggioranza e opposizione a Bordighera, sento la necessità di comunicare alcune osservazioni a titolo personale e del mio gruppo Semplicemente Bordighera.

Il Sindaco ci accusa di non avere a cuore il bene di Bordighera poichè ci interessiamo di procedure anzichè di scuole, marciapiedi, sicurezza dei lavoratori. Prima di tutto voglio assicurare al Sindaco che tutta la mia carriera lavorativa è stata dedicata anche alle consulenze nelle scuole e che come dirigente pubblico ho avuto diretta responsabilità circa la sicurezza sui luoghi di lavoro per decine di colleghi e operatori.

Comprendo quindi molto bene le concrete necessità di cui lui parla. Occorre però dire che sarebbe bastata da parte sua una maggior prudenza e un maggior rispetto del nostro ruolo, magari ritardando di 15 giorni le sue frettolose decisioni, mettendosi ad un tavolo con le opposizioni per discutere in modo collaborativo sulla variazione di bilancio.

Forse sarebbe stato possibile condividere una variazione che stornasse una congrua cifra per le vere emergenze mantenendo altresì una cifra altrettanto significativa per far partire qualche progetto importante per Bordighera. Una città ha certo bisogno di manutenzione ma anche di una visione.

Consiglierei anche di smettere di criticare le precedenti amministrazioni e parlare dei propri programmi. Questo sarebbe stato il modo di creare un rapporto di collaborazione. Vedremo cosa ci riserva il futuro”.