Le nuove tendenze dei runner

Se ti guardi intorno, nei parchi, per le vie e anche la domenica mattina, che sembrerebbe il momento più tranquillo della settimana, ti accorgerai quanto numerosi siano i runner oggi. Certo, perché per essere un runner non c’è bisogno di certificazioni, attrezzatura complicata o spostamenti che richiedano tempistiche particolari, come in altri sport, in cui devi raggiungere delle mete precise per poterli svolgere: il surf e lo sci per esempio, due attività bellissime all’aria aperta.

Questo mondo dei runner tanto è vasto, tanto è vario, partendo da chi corre per tirare giù i chili di troppo, a chi ha bisogno di scaricare l’adrenalina della giornata, producendo una buona dose di serotonina, fino a chi ama correre e non si perderebbe un giorno senza praticarlo. Le possibili opportunità dei runner di riunirsi in manifestazioni, stanno aumentando notevolmente con l’organizzazione di maratone cittadine e non, a chilometraggio variabile, in base alle possibilità di ognuno. Si arriva poi al triathlon, che mette in gioco più specializzazioni, come la bicicletta, il nuoto e la corsa, in un’unica gara.

Quale è il vantaggio della corsa? Che puoi decidere di farla quando vuoi, con chi vuoi, per quanto tempo vuoi e dove vuoi. Per alcuni è diventato addirittura un modo di socializzare, mentre per altri è il necessario punto di sfogo dopo una giornata frenetica o sedentaria.

Non si può negare che, con questa crescita d’interesse verso la corsa, le case produttrici di abbigliamento ad hoc siano aumentate e i brand già esistenti, abbiano incrementato il giro d’affari. D’altronde per praticare uno sport è meglio, anche se non si fosse dei seguaci delle ultime tendenze del fashion, avere un abbigliamento adatto e utilizzare i tessuti migliori. Le ultime creazioni in fatto di abbigliamento sportivo usano delle tecnologie, che permettono al corpo di essere in una condizione ottimale di traspirazione durante lo sforzo. I costi sono per tutte le tasche. Basta dare un occhio ai prodotti di running a Deporvillage, per capire quale possa essere l’esigenza giusta a ogni corridore!

La nuova tendenza è una particolare attenzione quindi sia ai tessuti, ma anche al design. Non si può negare che le linee di abbigliamento dedicate alla corsa siano sempre più belle e definite, sia per uomo sia per donna e indossabili anche fuori dal contesto sportivo, analogamente alle scarpe che sono oramai un must anche in altri ambiti della vita come il lavoro, un aperitivo, un’uscita con amici, ma anche un primo appuntamento. Sono escluse da ciò delle scarpe particolarmente tecniche, amate da chi pratica la corsa regolarmente e che separa con cura la scarpa per lo sport da quella della quotidianità. Moda, benessere e attività fisica: forse non tutti i runner sono interessati a queste caratteristiche, ma sono sicuramente i tre temi più caldi e gettonati!