L’associazione Libera: “Negare l’esistenza, passata e attuale, delle mafie nell’imperiese è fuori dal tempo”

Imperia. “Le nostre manifestazioni sono da sempre aperte a tutti: la memoria delle vittime innocenti, l’impegno per una città e una regione libere da mafie e corruzione dev’essere impegno condiviso. Consapevoli che la semplice partecipazione a una iniziativa non sia sufficiente per fare qualsiasi tipo di valutazioni, riteniamo che le parole del sindaco di Imperia, pronunciate durante l’ultimo consiglio comunale, siano preoccupanti e assolutamente non condivisibili.

Le indagini della magistratura seguono il proprio corso e, come nel caso de “La svolta”, hanno già dimostrato la presenza della ‘ndrangheta nella provincia di Imperia, ma sono solo una parte del contrasto ai fenomeni mafiosi e corruttivi. Sia l’amministrazione che l’associazionismo hanno, con ruoli e competenze diverse, un altro compito, che è quello di creare le condizioni per prevenire tali fenomeni, impegnandosi anche sul piano culturale.

Negare l’esistenza, passata e attuale, delle mafie nell’imperiese è fuori dal tempo: si sono radicate a partire dagli anni Cinquanta anche per la complicità di alcuni che con le mafie sono andati a braccetto, come ricorda l’ultima relazione semestrale della DIA”- dichiara la Referente Provinciale di Libera