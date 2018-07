Ventimiglia. Grandi prestazioni, per i porta colori dell’Archery Club Ventimiglia, alla 32^a edizione del trofeo San Lorenzo – 900 round su tre distanze 60-50-40 metri, gara organizzata dalla compagnia Arcieri San Bartolomeo al mare.

I frontaglieri si sono presentati all’appuntamento con una massiccia presenza di ben 12 atleti, coronata da risultati di ottimo livello, salendo sul podio in dieci occasioni.

Ecco i risultati:

Arco Olimpico Seniores Femminile:

3° Antonella Merigone

Arco Olimpico Allieve Femminile:

2° Ester Pettorossi

4° Giulia Conte alla sua prima gara sui 60 metri

Arco Olimpico Allievi Maschile:

1° Davide Lionello

2° Edoardo Marcuzzo

3° Lorenzo Gugole

4° Mattia Lanteri

e primi di squadra con Lionello, Marcuzzo e Gugole

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

1°Alessia Ghilino

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

2° Giacomo Cassini

Arco Compound Master Maschile:

2° Massimo Casanova Fuga

9° Mario Campagnolo

10° Pino Saglibene

e secondi di squadra con Casanova, Campagnolo e Saglibene

Gli arcieri ventimigliesi erano accompagnati da Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi. “La crescita numerica

di quest’ultimo anno – hanno affermato i due tecnici – sia tra i giovani sia tra gli adulti ci inogorglisce in

modo particolare, visti anche i risultati ottenuti. Anche in questo caso è una freccia che colpisce il

bersaglio”. La prossima gara in amicizia si svolgerà a Cuneo “Gara della porchetta”.